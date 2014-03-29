وزير الداخلية السابق: المشير السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق الأمين العام لجبهة (مصر بلدى) أن اعلان المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى السابق خوض الانتخابات الرئاسية جاء نزولا على رغبة الملايين من أبناء الشعب المصرى بعد موقفه التاريخى والبطولى وانحيازه لإرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو.

وأضاف جمال الدين – فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الشرق الأوسط اليوم السبت – أن المشير السيسى أنقذ مصر من حرب أهلية، مشيرا الى أنه لولا استجابة المشير السيسى للارادة الشعبية واعلانه ما توافق عليه ممثلى قوى الشعب يوم 3 يوليو الماضى كخريطة للمستقبل، كان يمكن أن تحدث حرب أهلية بين ملايين المصريين الذين تواجدوا فى الميادين للتعبير عن ارادتهم فى التغيير وعزل الرئيس السابق وعناصر تنظيم الاخوان الارهابى، الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة الى الوراء بدعوى التمسك بالشرعية، وهم يعلمون علم اليقين أن الشرعية تكتسب وتكرس طالما توافقت مع الإرادة الشعبية ونالت رضا المواطنين، وتضمحل وتتلاشى اذا فقدت هذا الرضاء.

وأكد جمال الدين أن ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الاخوان الفاشى كان سلاحها الوحيد هو قدرة المصريين على الاحتشاد فى الميادين والشوارع، وهو السلاح الذى اعتاد تنظيم الاخوان الارهابى على استخدامه لاستعراض عضلاته، وهو ما مثل مفاجأة مذهلة لهم لم يكونوا يتوقعوها، مما أفقدهم صوابهم وأسقطهم خلال ثلاثة أيام، مطالبا فى الوقت نفسه المواطنين بالتمسك بهذا السلاح، لأنه الوحيد القادر على حماية الدولة المصرية من أعدائها المتربصين بها، والذين يحاولون عرقلة تنفيذ خارطة المستقبل، مؤكدا أن وحدة الشعب بمساندة من القوات المسلحة والشرطة هى السلاح الوحيد القادر على حماية أرض الكنانة.

وقال وزير الداخلية السابق الأمين العام لجبهة (مصر بلدى) أن الانتخابات الرئاسية تعتبر خطوة هامة نحو دعم الاستقرار والأمن فى البلاد، وأضاف قائلا ” الحمد لله أن كافة المصريين يتوافقون على شخص المشير السيسى، الا أنه على الرغم من ذلك فأنه يجب على كل وطنى مخلص أن يتوجه الى صندوق الانتخاب فى هذا اليوم للمشاركة فى ثانى استحقاقات خارطة المستقبل ورسم مستقبل الوطن، حتى تأتى النتيجة معبرة عن ثورة 30 يونيو والتأييد الشعبى الواسع لها؛ لتكون النتيجة خير دعم للرئيس المنتخب أمام الراى العام العالمى”.

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