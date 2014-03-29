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شالكه يصعد لوصافة البوندزليجا مؤقتا

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شالكه يصعد لوصافة البوندزليجا مؤقتا شالكه يصعد لوصافة البوندزليجا مؤقتا

برلين، (إفي): صعد شالكه لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على هرتا برلين بهدفين نظيفين في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة، لينتظر نتيجة بروسيا دورتموند في ملعب شتوتجارت.

تألق في المباراة المهاجم النيجيري شينيدو أوباسي، صاحب هدف أصحاب الأرض الأول (ق16)، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي كلاس يان هونتلار (ق46).

وبهذا الانتصار يتقدم شالكه، الذي خاض خمس جولات متتالية بدون هزيمة (أربع انتصارات وتعادل) بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي سيحل ضيفا على شتوتجارت صاحب المركز قبل الاخير، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة.

فيما تعد الهزيمة هي الرابعة على التوالي لهرتا برلين ليتجمد رصيده عند 36 نقطة محتلا المرتبة التاسعة في جدول البوندسليجا.

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