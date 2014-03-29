البرازيل تشتري طائرة إسرائيلية بدون طيار لتأمين المونديال

ساو باولو، (إفي): اشترت القوات الجوية البرازيلية طائرة بدون طيران تعتزم استخدامها في مراقبة الملاعب الـ12 التي تستضيف فعاليات مونديال كرة القدم الذي يقام في الفترة بين 12 يونيو و13 يوليو المقبلين.

وأوضح مدير المركز اللوجسيتي بالقوات الجوية البرازيلية ريكاردو مانجريش الجمعة أن الطائرة من طراز "هيرمس 900" ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل حتى تسعة الاف متر، ولمدة 30 ساعة، ومزودة بعشر كاميرات.

وتقوم شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية بتصنيع الطائرة التي تفوق في الأداء طراز "هيرمس 450"، والتي تمتلك منها البرازيل أربع وحدات تستخدمها في مكافحة تهريب المخدرات منذ 2011.

وتبلغ قيمة التعاقد، الذي حصلت بموجبه البرازيل على الطائرة، ثمانية ملايين دولار، ويتضمن تقديم الدعم الفني لعشرة أشخاص الذين سيتولون تشغيل الطائرة وضمان لمدة عام.