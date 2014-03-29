حماد يستكمل التحقيق فى “فساد الأهرام”

تستكمل هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد قاضى، وعضوية كل من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف نبيل صليب، للتحقيق فى الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، اليوم السبت، والاستيلاء على أموال بالمؤسسة.

يشار إلى أن هيئة التحقيق أمرت الأسبوع الماضى بالسجن 15 يوما لكل من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى، وعمرو عبد العزيز مدير إدارة العقود بمؤسسة الأهرام، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل محمد محمدين بضمان مالى 20 ألف جنيه.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل كل من حسن حمدى، وعمرو عبد العزيز، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية.