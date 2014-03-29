عودة قلب طفل إماراتي تعرض لحادث دهس إلى النبض

عاد قلب طفل إلى النبض، وإرجاع نفسه وجميع علاماته الحيوية، بفضل العناية الالهية، ومن ثم خضوعه لإنعاش قلبي رئوي على أيدي كادر طبي من "إسعاف شرطة ابوظبي"، تولى تقديم العناية الطبية اللازمة والرعاية الكاملة للطفل، لحين إدخاله مستشفى الرحبة لاستكمال العلاج .

وكان الطفل، وهو إماراتي يبلغ من العمر أربع سنوات، لحقت به إصابة صنفت بـ "الخطرة" نتجت عن حادث دهس تعرض له في منطقة فلل الريف، ما استدعى تحرك سيارة الإسعاف التي وصلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وقام الكادر الطبي على الفور بعملية الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب؛ وإجراء الإسعافات الأولية الأخرى حسب حالته .

وقال المقدم محمد العامري، مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة التابعة للإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث في الوقت المناسب منذ ورود البلاغ أدى إلى تمكين الطاقم الطبي من إنقاذ الطفل المصاب بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي ضمن معدل الفترة الزمنية المحددة لإنجاح الإنعاش الرئوي .

وأكد التركيز على أولوية وصول الطواقم الطبية إلى مواقع الحوادث على وجه السرعة لتقليل مخاطر ومضاعفات الإصابات، بتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب لحين استقرار الحالة الصحية ونقله فوراً إلى أقرب مستشفى، مشدداً على تقديم أفضل خدمات الإسعاف المتطورة والمتميزة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية؛ وتماشياً مع خطة دولة الإمارات 2020.

وقال إن توفير الدعم اللازم لطواقم الإسعاف يمكنها من أداء مهامها الطبية لخدمة الجمهور بالاستعانة بأحدث الوسائل والتقنيات المتاحة لها، والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمة .

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