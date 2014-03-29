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اليوم ..قداس الجنازة على والدة البابا تواضروس بالإسكندرية

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اليوم ..قداس الجنازة على والدة البابا تواضروس بالإسكندرية اليوم ..قداس الجنازة على والدة البابا تواضروس بالإسكندرية

البابا تواضروس

تقام صلاة الجنازة؛ على جثمان السيدة سامية إستفانوس، والدة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الكاتدرائية بالأسكندرية ظهر اليوم السبت بحضور الأساقفة والمطارنة وكهنة الأسكندرية.

وأعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية أن  الأسرة ستستقبل العزاء مساء غدًا الأحد وذلك بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية.

ويستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى تعازي المسئولين والشخصيات العامه  الاثنين من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

كما أعلن المتحدث ان البابا سيستقبل تعازى شعب الكنيسة  الثلاثاء القادم  بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

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