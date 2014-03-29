الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق شب بمصنع بلاستيك بالعبور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شب بمصنع بلاستيك بالعبور.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده .

و بالفحص تبين ان المصنع محل الحريق مكون من طابقين ملك المدعو سيد الدبيكى ونشب الحريق بالطابق الاول وأتت النيران على عدد 50 كرتونة بداخلها عبوات ومعالق بلاستيك، و لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .

و بسؤال المدعو عبدالرحمن سلامة عبدالله على 42 سنة مدير الادارة الهندسية بالمصنع ايد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق باحتمال حدوس ماس كهربائي ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه جنائياً .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2280 إدارى قسم العبور لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة .