بعد ضم القرم.. بوتين يستولي على دلافين أوكرانيا

استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستيلاء على ميناء المياه الدافئة الذي تعيش فيه دلافين أوكرانيا العسكرية، والمتواجدة قريباً من شبه جزيرة القرم، وذلك بعد ضم الأخيرة إلى روسيا، بحسب ما ورد في صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية، التي أرفقت الخبر بصورة الرئيس الروسي وهو ينعم بالسباحة مع الدلافين، مع إضافة العنوان الساخر: “حتى الدلافين فلاديمير؟ روسيا تستحوذ على دلافين أوكرانيا العسكرية”.

وكانت شبكة “سي إن إن CNN” الإخبارية الأميركية قد نقلت خبراً عن وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، الخميس، يفيد بأن برنامج الدلافين القتالية في مدينة سيفاستوبول بالقرم سيتم الحفاظ عليه وتوجيهه لخدمة مصالح البحرية الروسية.

> وتتميز الدلافين بشدة الذكاء ويتم الاستعانة بها عن طريق القوات المسلحة لتحديد بعض المخاطر الأمنية مثل تحديد أماكن الألغام البحرية.

وقد أقرّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها بالفعل تمتلك برنامجاً للدلافين العسكرية، دون إبداء أي تفاصيل عن الموضوع نظراً لسرية الأمر.

يذكر أن برنامج الدلافين يعود لعام 1960، عندما كانت كل من روسيا وأوكرانيا تتبعان الاتحاد السوفييتي، إلا أن البرنامج أصبح تابعاً لكييف بعد الاستقلال.

ويُذكر أن البحرية الأميركية أيضاً تقوم بتدريب الدلافين وأسود البحر على حماية ممتلكاتها المائية واستشعار الأخطار تحت المياه.