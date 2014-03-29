فرقة هندية تقيم عروض فنية بمطار القاهرة غداً

يستعد مطار القاهرة الدولي ،ظهر الغد ،لإستقبال الفرقة الهندية الشهيرة “بوليود” بمبنى الركاب رقم (3) , تقدم الفرقة بالمطار احتفالية راقصة فى مكان مخصص وسط الصالة للاحتفال و تشجيع السياحة داخل البلاد.

و تأتى الفرقة الهندية إستجابة لدعوة من وزارة السياحة من أجل تحفيز وتشجيع الحركة السياحية الوافدة من الهند لمصر .

الجدير بالذكر ،أنة يتم إقامة احتفالية هندية ضخمه بعنوان “بوليود قصة حب” فى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة فى الفترة من 3 و الى 6 إبريل القادم ،حيث سيشارك فى العرض 35 راقصاً و راقصة لتقديم أشهر العروض النية التى شهدتها السينما الهندية .

يذكر أن الفنان سمير صبرى وسهير عبد القادر، مستشارة وزير الثقافة لشئون المهرجانات قد أعدو لتلك الزيارة منذ عدة أيام ،كما التقوا مع المسئولين بالمطار و شاركوا فى إختيار مكان الاحتفال بالمطار .