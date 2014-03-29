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فرقة هندية تقيم عروض فنية بمطار القاهرة غداً

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فرقة هندية تقيم عروض فنية بمطار القاهرة غداً فرقة هندية تقيم عروض فنية بمطار القاهرة غداً

مطار القاهرة الدولى

يستعد مطار القاهرة الدولي ،ظهر الغد ،لإستقبال الفرقة الهندية الشهيرة “بوليود” بمبنى الركاب رقم (3) , تقدم الفرقة بالمطار احتفالية راقصة فى مكان مخصص وسط الصالة للاحتفال و تشجيع السياحة داخل البلاد.

و تأتى الفرقة الهندية إستجابة لدعوة من وزارة السياحة من أجل تحفيز وتشجيع الحركة السياحية الوافدة من الهند لمصر .

الجدير بالذكر ،أنة يتم إقامة احتفالية هندية ضخمه بعنوان “بوليود قصة حب” فى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة فى الفترة من 3 و الى 6 إبريل القادم ،حيث سيشارك فى العرض 35 راقصاً و راقصة لتقديم أشهر العروض النية التى شهدتها السينما الهندية .

يذكر أن الفنان سمير صبرى وسهير عبد القادر، مستشارة وزير الثقافة لشئون المهرجانات قد أعدو لتلك الزيارة منذ عدة أيام ،كما  التقوا مع المسئولين بالمطار و شاركوا فى إختيار مكان الاحتفال بالمطار .

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