فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية بدار الأوبرا

تشارك فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية فى تقديم عروضها الفنية على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة صرح بذلك صلاح حسان مدير عام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد .

وقال أن هذه المشاركة تاتى فى إطار مشروع احياء التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية، مضيفاً أن فرقة المحافظة ستقدم عروضها الثلاثاء القادم على مسرح دار الابرا بالقاهرة بحضور لفيف كبير من الفنانين ونجوم الفن الشعبي والإعلام والصحافة.

وأكد أن الفرقة ستقدم رقصات شعبية وتابلوهات فنية تعبر عن تراث الواحات وعادات وتقاليد وثقافة الوادي الجديد منها تابلوه ” الفرح “، والذي ينقل صورة حية عن عادات اهل الوادي الجديد فى أيام الزفاف .