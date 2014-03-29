أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية بدار الأوبرا

Google+ Print
فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية بدار الأوبرا فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية بدار الأوبرا

تشارك فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية فى تقديم عروضها الفنية على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة صرح بذلك صلاح حسان مدير عام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد .

وقال أن هذه المشاركة تاتى فى إطار مشروع احياء التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية، مضيفاً أن فرقة المحافظة ستقدم عروضها الثلاثاء القادم على مسرح دار الابرا بالقاهرة بحضور لفيف كبير من الفنانين ونجوم الفن الشعبي والإعلام والصحافة.

وأكد أن الفرقة ستقدم رقصات شعبية وتابلوهات فنية تعبر عن تراث الواحات وعادات وتقاليد وثقافة الوادي الجديد منها تابلوه ” الفرح “، والذي ينقل صورة حية عن عادات اهل الوادي الجديد فى أيام الزفاف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا