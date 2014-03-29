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اليوم .. أولى جلسات محاكمة النائب العام السابق في التجسس على مكتب “النيابة”

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اليوم .. أولى جلسات محاكمة النائب العام السابق في التجسس على مكتب “النيابة” اليوم .. أولى جلسات محاكمة النائب العام السابق في التجسس على مكتب “النيابة”

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام السابق

ينظر اليوم السبت، مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، أولى جلسات محاكمة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما في واقعة التجسس على النائب العام الحالي المستشار هشام بركات عن طريق تركيب أجهزة تنصت داخل مكتبه وغرف السكرتارية ورئيس المكتب الفني بالمخالفة للقانون.

وكان المستشار محمد فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، في تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في .

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