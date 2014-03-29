اليوم .. الحكم على قاضيين بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية

يصدر اليوم السبت، مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، حكمه على مستشارين اثنين لاتهامهما بالظهور في اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية، وحضورهما عددًا من مؤتمرات لحزب الحرية والعدالة لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012.

ويمثل كل من المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، المستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، المحالين للتأديب بقرار من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.

وتضمن قرار الإحالة، مشاركة كل من المستشار «الورداني» والمستشار «يحيى» في اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية وتأييدهما وحضورهما عددًا من مؤتمرات لحزب الحرية والعدالة لتأييد الإعلان الدستوري.