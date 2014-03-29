أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم .. الحكم على قاضيين بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية

Google+ Print
اليوم .. الحكم على قاضيين بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية اليوم .. الحكم على قاضيين بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية

صورة أرشيفية

يصدر اليوم السبت، مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، حكمه على مستشارين اثنين لاتهامهما بالظهور في اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية، وحضورهما عددًا من مؤتمرات لحزب الحرية والعدالة لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012.

ويمثل كل من المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، المستشار أحمد يحيى، رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، المحالين للتأديب بقرار من المستشار محمد فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.

وتضمن قرار الإحالة، مشاركة كل من المستشار «الورداني» والمستشار «يحيى» في اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية وتأييدهما وحضورهما عددًا من مؤتمرات لحزب الحرية والعدالة لتأييد الإعلان الدستوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "