قروض تصل لـ 2 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءا موسعًا بنادي شرم الشيخ الرياضي مع الدكتورة ناهد الهلالي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ضم جميع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة واصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة مشروعات التراث السينائي والتي يقوم على معظمها سيدات بدويات ، بحضور هانى شارد مدير الصندوق بجنوب سيناء واميمة ابراهيم امينة المجلس القومي للمرأة .

وأكدت الهلالي انها في أتم الإستعداد لمنح قروض لأصحاب المشروعات وتنميتها حيث أن تلك المشروعات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة جدا من الدخل القومي ومن دخل المحافظة ودخل للأسرة أيضا واضافت أن هناك مشروعات تم دراستها ومعرفة مدي إنتاجيتها وربحها وطرق التسويق لها أيضا وتناسب طبيعة سيناء مثل مشروعات تربية الأغنام والصناعات القائمة عليها مثل جمع الألبان أو إستخدام الصوف في صناعة السجاد وهي تعطي ربح عالى ويقوم الصندوق بتسويقها للخارج والصندوق مستعدا لتمويلها .

وأضافت الهلالي أن مشروعات تدوير المخلفات الصلبة من المشروعات الهامة والمربحه والمطلوبة للحفاظ على البيئة ، وأيضا مشروعات تبريد المواد الغذائية لخدمة قطاع الفنادق ، ومشروعات تجهيزات الفنادق والتي تحتاج عمالة كثيفة مثل صناعة الفوط والبشاكير والملايات وما شابه ذلك .

أكدت الأمين العام للصندوق أن الصندوق يعطي قروضا من 25 ألف جنيها وتصل إلى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد وأن تلك القروض تعتبر ميسرة جدا وبشروط بسيطه وان بإمكان الجمعيات الأهلية أن تستفيد من تلك القروض لعمل مشروعات منتجه وذات ربحية عالية جدا وتشغيل للأيدي العاملة ، كما أشارت الهلالي لبروتوكول التدريب من أجل التشغيل حيث أكدت أن هناك منحا خاصة للتدريب التحويلي على المهن أو للمتسربات من التعليم لتعليمهم حرف مربحه وهي منتجات ذات الربحية العالية والمطلوبة حيث يتم تشغيل تلك العمالة بعد حصولهم على التدريب الكافي .

وقد أشارت الهلالى الى أن الصندوق مستعدا لإعطاء قروض للمتدربين بالمحافظة والذين لم يحصلوا على فرص عمل وخاصة المشروعات الخاصة بالتراث البدوي السيناوي وخدمة المجتمع والبيئة .

وأكد المحافظ أنه سيكون وسيطا بين الصندوق الإجتماعي للتنمية والجمعيات والمواطنين على أرض سيناء وأنه لن يؤلوا جهدا في تطوير المهن والحرف البدوية ، واضاف أنه لابد من أخذ التدريب مأخذ الجد حيث يوجد 2 مركزا للتدريب بطور سيناء تم إعدادهم وتجهيزهم على أفضل وضع ، وأن المتدربين سيتم الوقوف بجانبهم للحصول على قروض ميسرة وأيضا لتسويق إنتاجهم بالمعارض داخل الجمهورية وخارجها أيضا مما يساعد على رد تلك القروض والعمل من راس المال الشخص نفسه بعد تحقيقه الربح .