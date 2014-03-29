حجز 446 مركبة في العين فبراير الماضي

حجز قسم مرور ودوريات العين؛ بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، 446 مركبة بالإضافة إلى 17 دراجة؛ لاستيفائها الشروط الموجبة لحجزها حسب قوانين السير والمرور، وبلغ عدد المركبات المفكوك حجزها 671، والدراجات 4 دراجات خلال الشهر الماضي.

وقال الرائد صلاح عبد الله الحميري، رئيس قسم مرور العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي: إن الحجز يأتي لارتكاب مخالفات عدة: منها قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، 24 نقطة وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق 12 نقطة، وعدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابات وغيرها من الأسباب ذات الصلة.

وأضاف: إن من الأسباب المؤدية لحجز المركبة وصول النقاط المرورية إلى الحد الأعلى 24 نقطة مرورية، ويتم الحجز عن طريق جهات مرورية عدة، منها فرع الضبط المروري وفرع مباحث المرور بواسطة الدوريات المرورية.

وأشار إلى أن قسم مرور العين ينفذ حملات توعية متواصلة ومستمرة؛ لإرشاد سائقي المركبات والمشاة وجميع مستخدمي الطريق وتحذيرهم من مغبة ارتكاب المخالفات، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور، مشدداً على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة بما يعزز السلامة في الطرقات.