أرسنال ' المكسور ' يستضيف سيتي المنتشي في مباراة ثأرية

يستضيف أرسنال يوم السبت مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الخاص بالمدفعجية في مواجهة تحمل الكثير في طياتها من الأحداث والخلفيات.

ويدخل أرسنال الذي يعاني مؤخرا من تبخر حلم الفوز بالدوري بعد ابتعاده نسبيا عن المنافسة قبل آخر 7 أسابيع من حسم اللقب بعد خسارة ثقيلة أمام تشيلسي بسداسية نظيفة وتعادل مخيب مع سوانزي سيتي 2-2.

وعلى العكس يدخل مانشستر سيتي المباراة متحفزا بعد فوزه في الدربي على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء ليعود مجددا إلى صراع اللقب في انتظار خوض مبارياته المؤجلة والتي قد تجعله متصدرا لو حقق العلامة الكاملة فيهم.

ويعاني أرسنال من الآن من شبح ضياع المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا إذ يقترب إيفرتون منه بـ6 نقاط كما يخرج المدفعجية الأسبوع المقبل لمواجهتهم.

أما مانشستر سيتي فمازال يخشى ضياع أي نقطة قد تهدي الصدارة لتشيلسي حتى مع فوز سيتي بالمؤجلات خاصة وأن البلوز باتوا قليلا ما يخسروا نقاطا في صراع اللقب.

المدفعجية يعانون من غيابات عديدة في صفوفهم أبرزها ميسوت أوزيل ورامسي وويلشير بالإضافة لثيو والكوت الذي انتهى موسمه بالإصابة في الرباط الصليبي، أما سيتي فيعد غيابه الأبرز والأقوى في الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

المباراة تحمل وجها ثأريا إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز كبير وعريض لمانشستر سيتي 6-3 على أرسنال وهو ما يدفع أبناء أرسين فينجر لرد الهزيمة ومصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الأخيرة.