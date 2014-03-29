أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كافاني يقرب سان جيرمان من لقب الدوري

Google+ Print
كافاني يقرب سان جيرمان من لقب الدوري كافاني يقرب سان جيرمان من لقب الدوري

باريس، (إفي): افتتح باريس سان جيرمان الجولة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز صعب خارج ملعبه اليوم أمام نيس بهدف واحد دون رد.

وواصل البي إس جي الاقتراب من حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي قبل سبع جولات على الختام، حيث بات في جعبته 76 نقطة.

ويبتعد العملاق الباريسي مؤقتا عن أقرب ملاحقيه موناكو بـ13 نقطة، قبل أن يواجه الاخير إيفيان غدا خارج قواعده.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأوروجوائي إدينسون كافاني من تسديدة قريبة من المرمى حول بها رأسية الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 52.

وتجمد رصيد نيس عند 38 نقطة في المركز الـ11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع