كافاني يقرب سان جيرمان من لقب الدوري

باريس، (إفي): افتتح باريس سان جيرمان الجولة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز صعب خارج ملعبه اليوم أمام نيس بهدف واحد دون رد.

وواصل البي إس جي الاقتراب من حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي قبل سبع جولات على الختام، حيث بات في جعبته 76 نقطة.

ويبتعد العملاق الباريسي مؤقتا عن أقرب ملاحقيه موناكو بـ13 نقطة، قبل أن يواجه الاخير إيفيان غدا خارج قواعده.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأوروجوائي إدينسون كافاني من تسديدة قريبة من المرمى حول بها رأسية الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 52.

وتجمد رصيد نيس عند 38 نقطة في المركز الـ11.