ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد “6 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-

1- عدد ” 1500 ” قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 25 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم / ايمن احمد شعبان حسين سن 30 قهوجى ومقيم روافع القصير – مركز سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ والمالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه -تحرر عن ذلك المحضر رقم 1852 اداري مركز سوهاج لسنة 2014م0

> 2- عدد ” 10 ” قرص تامول المخدر حيازة المتهم / محمد عبد اللطيف احمد محمد سن 23 عامل ومقيم الشيخ حمد – مركز سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 1850 اداري مركز سوهاج لسنة 2014م0

> 3- عدد ” 160 ” قرص تامول المخدر ومبلغ مالي 345 جنيه و هاتف محمول حيازة المتهم / احمد جلال على عيسوى سن 36 سائق ومقيم غرب الكوبرى – قسم اول سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار و المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1109 اداري قسم اول سوهاج لسنة 2014م0

> 4 – لفافه كبيرة الحجم لنبات اخضر عشبي جاف يشتبه ان تكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 75 جرام حيازة المتهم / احمد عبد الظاهر عبد اللطيف سن 36 دبلوم ومقيم القيساريه – قسم اول سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي -تحرر عن ذلك المحضر رقم 1108 اداري مركز سوهاج لسنة 2014م0

> 5- قطعة لماده داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 3 جرام حيازة المتهم / هشام البدرى جاد عبد الرسول سن 23 عامل ومقيم جزيرة شندويل – مركز سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي– تحرر عن ذلك المحضر رقم 1899 اداري مركز سوهاج لسنة 2014 م

> 6- سيجاره محشوه بماده داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش حيازة المتهم / محمد حشمت احمد صديق سن 29 عامل ومقيم المساعيد – مركز العسيرات – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي– تحرر عن ذلك المحضر رقم 584 اداري مركز العسيرات لسنة 2014 م