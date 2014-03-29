وفد من أعضاء مجلس الشورى يزور البكيرية

قام وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر يوم الخميس بزيارة لمحافظة البكيرية وذلك خلال زيارتهم لمنطقة القصيم، وكان في استقبال الوفد نائب رئيس لجنة أهالي البكيرية صالح البراك وعدد من أعضاء لجنة الأهالي والمسؤولون في البكيرية وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية. واستهل الوفد زيارته على أهم المعالم التراثية والأثرية والتنموية بالمحافظة من أهمها المشاريع الخيرية والحكومية وثم توجه الوفد إلى مقصورة الراجحي ومقصورة السويلم والبلد القديم والمنطقة التاريخية وبعد ذلك تجول الوفد داخل المحافظة، بعد ذلك استضاف رجل الأعمال وعضو لجنة أهالي البكيرية الشيخ صالح بن علي الدخيل الله الوفد بمزرعته واستمعوا إلى نبذة وجيزة عن تطلعات أهالي البكيرية والمشاريع التنموية الجديدة بالمحافظة وشاهدوا متحف "الدخيل الله"، وفي نهاية الزيارة قدم أعضاء مجلس الشورى شكرهم وتقديرهم للجنة أهالي البكيرية على هذه الدعوة وعلى ما وجدوه من حفاوة وكرم، وعبر نائب رئيس لجنة أهالي البكيرية "البراك" عن سعادته وترحيبه بزيارة أعضاء مجلس الشورى لمنطقة القصيم ومحافظة البكيرية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لجهود المجلس في التطوير والتنمية. الجدير بالذكر أن منسق الزيارة عضو لجنة أهالي البكيرية، المهندس محمد بن علي الحبيب.