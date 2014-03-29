رئيس هيئة المساحة الجيولوجية: الأمير مقرن شخصية قيادية فذّة

رفع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد بالإضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. وقال الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب إن قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يُبايع سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد إلى جانب منصبه الحالي، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، يؤكد بعد النظر العميق للمليك المفدى - أيده الله - في حسن إدارة الدولة، وتأمين مستقبل البلاد، وتحقيق الخير لشعبها -بإذن الله-.

وأشار معاليه إلى أن سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز شخصية قيادية فذّة تستوعب مختلف التغيرات والأحداث التي تعصف بالعالم، وشخصية محبة للعلوم والمعارف الحديثة، علاوة على ما يتمتع به من دماثة الخلق وحسن التعامل مع مختلف الأمور والقضايا على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تعلمه من والده الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ومن إخوته الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد -رحمهم الله جميعاً- ومن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عده الأمين - يرعاهما الله -. ودعا معاليه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يوفق سمو ولي ولي العهد لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد على طريق الخير خطاه في ظل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو لي عهده الأمين، وأن يديم نعم الأمن والطمأنينة على بلادنا.