خمس مدن سعودية تتفاعل مع «ساعة الأرض».. اليوم

تشارك مساء اليوم السبت خمس مدن سعودية مع الحدث البيئي العالمي ساعة الأرض للعام الحالي 2014، بالتواصل مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF، عبر فريق ساعة الأرض السعودي بقيادة رئيس الحدث في المملكة الاستاذ عجلان العجلان، الذي سينطلق عند الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، وكانت أبرز الجهات الحكومية التي تفاعلت في الرياض مع الحدث إمارة منطقة الرياض إذ سيتم إطفاء الأنوار عن مبنى الإمارة وعدد من الساحات المحيطة، وذلك بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر وسمو نائبه الأمير تركي بن عبدالله، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من أمانة منطقة الرياض بتوجيه من المهندس عبدالله المقبل أمين منطقة الرياض. وأوضح العجلان أن حدث ساعة الارض، سيتم خلاله إطفاء الأنوار والاستغناء عن كافة الأجهزة غير اللازمة بشكل تطوعي كرسالة تضامنية تفاعليه للتعبير الرمزي التوعوي الهادف إلى دعوة جميع سكان العالم إلى الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة، وكذلك سيكون هناك فعاليات مصاحبة للحدث لأول مرة في المملكة في متنزه الملك عبدالله بحي الملز بمدينة الرياض كتجربة أولى، ومن المتوقع تعميم هذه التجربة على بقية المدن في الأعوام المقبلة.

وأوضح العجلان بأن انطلاق الفعاليات في الجناح الخاص بحدث ساعة الأرض، وستكون عند بداية إطفاء الانوار عند الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف، وسيتخلل الفعاليات معرض للصور يتحدث عن الحدث والطاقة، كما ستشارك شركة كهرباء بجناح خاص بها، كما سيتم عرض فيلم تعريفي بالحدث عبر النوافير الراقصة، وستشمل الفعاليات عروض ليرز تظهر عبارات خاصة بساعة الأرض في السماء.

وأضاف العجلان أنه ستتم مشاركة برجي المملكة والفيصلية، وطريقي الملك فهد والعليا في الحدث، بالإضافة إلى سبعة طرق رئيسية في العاصمة وشركة الكهرباء السعودية ووزارة العمل ومجلس الخدمات الصحية بالرياض. وحول مشاركة المنطقة الشرقية بين قائد فريق حدث ساعة الأرض، أنها ستشارك في أطفاء 10 آلاف فانوس. وأضاف بأن منطقة حائل أكدت مشاركتها رسمياً من خلال أمانة المدينة، كما أكدت ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أسمنت نجران والمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان.

يشار إلى أن فريق ساعة الأرض قد وجه دعوات لجميع مناطق المملكة للمشاركة في الحدث للمرة الخامسة على التوالي حيث ستشارك المملكة أكثر من 150 دولة و7 آلاف مدينة حول العالم.