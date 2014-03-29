نائب رئيس شؤون المسجد الحرام يهنئ الأمير مقرن باختياره ولياً لولي العهد

رفع نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً لولي العهد وبتأييد ورغبة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا الأمر الذي يأتي في إطار الهيكلة والتنظيم المؤسساتي للدولة تحقيقا للمزيد من الاستقرار والنماء والتقدم للبلاد وتتويجا لمسيره صاحب السمو الملكي الأمير مقرن الحافلة بالبذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن منذ أن كان أميراً لمنطقة حائل ثم لمنطقة المدينة المنوره ثم رئيساً للاستخبارات العامة، ثم في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وأضاف معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام إن الأمر الملكي الكريم ينم عن رؤية المليك المفدى -أيده الله- نحو تأمين استقرار البلاد وحرصا منه -يرعاه الله- في حفظ الوطن وأهله من خلال الإعداد المسبق لقيادة واعية وقادرة -بإذن الله- على استمرار المسيرة الخيرة لهذه الدولة المباركة، ومواجهة أي تحديات قد تستجد في العالم المحيط بنا.

وأوضح معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يحمل في طياته بُعد نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإدراكه ورؤيته لمستقبل هذه البلاد المباركة وحرصه أيده الله على رغد العيش لأبنائه المواطنين وعلى اللحمة والتآزر.

واختتم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام تصريحه داعياً الله عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء المباركة التي يقودها -أيده الله- وأن يحفظ عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراءوأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتهم الحكيمة.