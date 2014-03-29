أمانة الشرقية تشارك في ساعة الأرض بإطفاء 10 آلاف عمود إنارة.. اليوم

تشارك أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم السبت بفعالية ساعة الأرض العالمية حيث سيتم إطفاء الإضاءة عن 10 آلاف عمود إنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة 8:30 مساءً.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة ستشارك في هذا الحدث البيئي العالمي، والذي يتم من خلاله الطلب من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة كل عام، بهدف رفع الوعي بخطر التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأمانة ستشارك هذا العام أكثر من 7000 مدينة في أكثر من 152 دولة، حيث تطفأ الأضواء لمدة (ساعة واحدة) عن أهم المباني والميادين والشوارع وذلك للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

وأضاف الصفيان، بأنه سيتم إطفاء 7 آلاف عمود إنارة في مدينة الدمام، و2000 في الخبر، و1000 في الظهران، وذلك بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، لافتا إلى أن الأمانة تولي جانب البيئة اهتماما بالغاً، حيث حصلت حاضرة الدمام على جائزة أول حاضرة للبيئة للعام 2013م على مستوى العواصم والمدن الإسلامية البالغ عددها 158 عاصمة، ومدينة تمثل آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وذلك من قبل منظمة العواصم والمدن الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبي العربي، موضحا أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية والذي يتناسب مع سياسة الترشيد.