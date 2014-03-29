الرئيس الأمريكي يصل الرياض

وصل فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرياض امس في زيارة للمملكة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوسيف ويستفل ومدير عام مطار الملك خالد الدولي يوسف بن إبراهيم العبدان ومندوب عن المراسم الملكية وأعضاء السفارة الأمريكية لدى المملكة. ويضم الوفد المرافق لفخامة الرئيس الأمريكي معالي وزير الخارجية جون كيري ومعالي مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي سوزان رايس.