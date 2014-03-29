أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرئيس الأمريكي يصل الرياض

Google+ Print
الرئيس الأمريكي يصل الرياض الرئيس الأمريكي يصل الرياض

    وصل فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرياض امس في زيارة للمملكة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوسيف ويستفل ومدير عام مطار الملك خالد الدولي يوسف بن إبراهيم العبدان ومندوب عن المراسم الملكية وأعضاء السفارة الأمريكية لدى المملكة. ويضم الوفد المرافق لفخامة الرئيس الأمريكي معالي وزير الخارجية جون كيري ومعالي مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي سوزان رايس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية