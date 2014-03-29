أهالي قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد يناشدون المسئولين بسرعة لإنهاء مشروع الصرف الصحي‎

ناشد أهالي قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالوادي الجديد المسئولين بسرعة التدخل لإنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي تنفذه جمعية أهلية بالقرية.

وقال سيد أمين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بالفرافرة بالوادي الجديد :” أنه تمت مخاطبة المسئولين برئاسة مركز الداخلة والإدارة الزراعية بالمركز بسرعة الانتهاء واقامة منطقة الغابة الشجرية على مساحة 87 فدان كمرحلة أخيرة من مشروع الصرف الصحي المتكامل للقرية، حيث تتم ري اشجار هذه الغابة عن طريق مياه الصرف الصحي المعالج للاستفادة منه كاخشاب.

وأكد أمين :” أن الجمعية قاربت على الانتهاء من المشروع حيث تم تنفيذ نسبة نحو 95 % منه بعد أن تم الانتهاء من حفر وتركيب خطوط الانحدار بتكلفة مليون جنيه وخط الطرد بتكلفة 250 ألف جنيه ومحطة الرفع ب400 ألف، أما محطة المعالجة فسيتم إنشاؤها على مرحلتين الأولى تم الانتهاء منها أما المرحلة الثانية فتشمل تركيب بعض المعدات والوصلات والتي تقوم بري منطقة الغابة الشجرية على مساحة 87 فدان لذلك تتم مخاطبة ومناشدة المسئولين بسرعة تنفيذها للانتهاء من جميع مراحل مشروع الصرف الصحي بالقرية “.