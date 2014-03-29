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استقبال حافل لمرتضى منصور وسط هتافات ' تسلم الأيادي '

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استقبال حافل لمرتضى منصور وسط هتافات ' تسلم الأيادي ' استقبال حافل لمرتضى منصور وسط هتافات ' تسلم الأيادي '

استقبل أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك مرتضى منصور المرشح لمنصب الرئاسة استقبالا حافلا وسط هتافات "تسلم الأيادي.. مرتضى رئيس النادي".

وكانت نتائج الفرز قد أشارت لفوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك بعد تفوقه على كمال درويش في عدد الأصوات وكذلك في الصناديق التي تفوق مرتضى في الغالبية العظمى منها.

وبدأ أنصار مرتضى منصور في الاحتفال برئيس النادي الأسبق بعد اقتراب إعلانه من جديد رئيسا لنادي الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور قد تولى رئاسة نادي الزمالك عام 2005 قبل أن يحل مجلس الرياضة مجلسه ليحل مجلس ممدوح عباس بدلا منه.

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