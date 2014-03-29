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مرتضى: إبراهيم صلاح أول الهدايا لجمهور الزمالك

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مرتضى: إبراهيم صلاح أول الهدايا لجمهور الزمالك مرتضى: إبراهيم صلاح أول الهدايا لجمهور الزمالك

أكد مرتضى منصور المرشح على منصب الرئاسة بنادي الزمالك بإعادة إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق السابق مجددا بعد أن رحل عنه إلى العروبة السعودي لتصبح أول هداياه لجمهور القلعة البيضاء.

واقترب مرتضى منصور من مقعد الرئاسة في نادي الزمالك بعد أن تفوق على كمال درويش ورؤوف جاسر في الصناديق التي تم فرزها.

وقال مرتضى منصور لقناة سي بي سي "أول الهدايا لجمهور الزمالك لاعب أول حرف من إسمه إبراهيم صلاح".

وكان إبراهيم صلاح قد أكد اقترابه مرة أخرى لصفوف الزمالك بعد أن أمضى الموسم الجاري مع العروبة الذي ينتهي موسمه الأسبوع المقبل بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

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