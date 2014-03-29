محمود طاهر: محمد يوسف في أمان.. وأعد بطفرة في فريق الكرة

قال محمود طاهر الذي أصبح على بعد الإعلان الرسمي فقط من رئاسة النادي الأهلي إنه لن يحدث أي تغيير في الجهاز الفني لفريق الكرة.

وكانت تقارير قد زعمت أن طاهر لو فاز برئاسة النادي الأهلي، ينوي تغيير الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة محمد يوسف.

لكن الرجل الذي تفوق على إبراهيم المعلم في انتخابات رئاسة القلعة الحمراء صرح لـFilGoal.com "لا.. سياسة النادي طوال تاريخه هي دعم الأجهزة الفنية وعدم تغييرها في منتصف الموسم".

وتابع "محمد يوسف باق على رأس الجهاز الفني حتى نهاية الموسم، لا شك في ذلك".

طفرة نوعية

وأضاف رجل الأعمال الشهير "في نهاية الموسم سيبدأ التحضير لموسم جديد، وهنا أعد بطفرة نوعية في فريق الكرة".

وأردف "ستحدث صفقات على أعلى مستوى ممكن لدعم الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني ليواصل الأهلي رحلة نجاحاته".