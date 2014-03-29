محمود طاهر: هل سأدفع من أموالي للأهلي؟ لا.. النادي أكبر من الأشخاص

نفى محمود طاهر تماما ما تردد عن نيته الإنفاق على النادي الأهلي من ماله الخاص، وذلك بعدما بات على بعد الإعلان الرسمي فقط لتوليه منصب رئيس القلعة الحمراء.

طاهر اكتسح إبراهيم المعلم في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الجمعة، وبات القائد الجديد للقلعة بعد حسن حمدي.

وقال طاهر لـFilGoal.com: "لن أدفع للنادي من جيبي مثلما يردد البعض.. الأهلي أكبر من الاعتماد على شخص مهما كان".

وتابع "النادي عمره ما سيحتاج لأحد.. دائما هو المنظومة الكبيرة الناجحة".

حلول مبتكرة

وأردف طاهر "سيكون الملف الأول لدي هو تحسين أحوال الخدمات داخل النادي من أجل الأعضاء".

وأكمل "وليحدث ذلك علينا إنهاء الأزمة المالية الموجودة في النادي منذ سنوات".

ثم أضاف رجل الأعمال الشهير "لدي حلول مبتكرة لتحسين أحوال النادي على المستوى المالي، وسعيد بنجاح قائمتي حتى أنفذ هذه الأفكار بشكل مريح لأن التجانس والتفاهم سيكون كبيرا في مجلس الإدارة".

وكانت قائمة طاهر قد ضمنت الفوز باستثناء الأعضاء تحت السن، لاتزال نتائجهم في الانتخابات غير محسومة.