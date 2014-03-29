محمود طاهر يخص محمد أبو تريكة بوعد

وعد محمود طاهر الذي بات على بعد الإعلان الرسمي فقط لتولي رئاسة النادي الأهلي، بتكريم كبير للنجم المعتزل محمد أبو تريكة.

أبو تريكة اعتزل بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية خلال يناير الماضي.

ولم يحصل أبو تريكة على اعتزال رسمي من جانب النادي الأحمر الذي لعب الساحر بألوانه منذ 2004.

ووعد طاهر بتطوير فريق الكرة، وتحسين حالة الخدمات داخل القلعة الحمراء، ثم جاء وعده الثالث من نصيب أبو تريكة.

وقال طاهر: "أعد بتنظيم تكريم يليق بمحمد أبو تريكة، اللاعب الذي صنع فرحة لجميع من يعشقون النادي الأهلي".

وتابع "هذا التكريم يجب أن يلاقيه اللاعب الذي صنع جزء عظيما في إنجازات القلعة الحمراء".