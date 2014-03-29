أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمود طاهر يخص محمد أبو تريكة بوعد

Google+ Print
محمود طاهر يخص محمد أبو تريكة بوعد محمود طاهر يخص محمد أبو تريكة بوعد

وعد محمود طاهر الذي بات على بعد الإعلان الرسمي فقط لتولي رئاسة النادي الأهلي، بتكريم كبير للنجم المعتزل محمد أبو تريكة.

أبو تريكة اعتزل بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية خلال يناير الماضي.

ولم يحصل أبو تريكة على اعتزال رسمي من جانب النادي الأحمر الذي لعب الساحر بألوانه منذ 2004.

ووعد طاهر بتطوير فريق الكرة، وتحسين حالة الخدمات داخل القلعة الحمراء، ثم جاء وعده الثالث من نصيب أبو تريكة.

وقال طاهر: "أعد بتنظيم تكريم يليق بمحمد أبو تريكة، اللاعب الذي صنع فرحة لجميع من يعشقون النادي الأهلي".

وتابع "هذا التكريم يجب أن يلاقيه اللاعب الذي صنع جزء عظيما في إنجازات القلعة الحمراء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع