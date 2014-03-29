مؤسسة خليفة الإنسانية.. تجسيد العطاء بمفهومه الشامل

تأسست مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقانون رقم 20 في يوليو 2007 أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسّد العطاء بمفهومه الشامل بأسلوب علمي متطوّر يسهم في نهضة المجتمع وتقدمه، وتساهم في تنمية وخدمة العمل الخيري داخل وخارج الدولة.

وتتمثل رؤية المؤسسة في مبادرات رائدة لخدمة الإنسانية، وتتركز استراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليمياً وعالمياً، وتتضمن استراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً، إلى جانب دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة في توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها. ولتنفيذ استراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحــدة ومنظمات النفع العام.

رسالة

وتقوم رسالة المؤسسة على المبادرة في خدمة البشرية من خلال برامج مساعدات جادة لأهل العوز والكفاف، والمساهمة في نشر روح التسامح بين البشر لخدمة المحتاجين في مختلف أنحاء المعمورة، ومد جسور التعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المشتركة في العمل الإنساني، إضافة إلى توفير الدعم المادي لبرامج البِر المختلفة، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، وتشجيع العمل التطوّعي في مختلف جوانبه الإنسانية والدعم المعنوي لأصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة وتشجيع أهل الخير للمبادرة والإقدام.

وطورت المؤسسة استراتيجيتها العامة لتتمحور حول ثلاثة محاور هي : التعليم والصحة والاستجابة للطوارئ والأزمات.

مشاريع

وتنفذ المؤسسة مشاريع وبرامج محلية ودولية ويرتكز الفكر الإنساني للمؤسسة على مبادراتها الرائدة في خدمة الإنسانية القائمة على فكرة الخير والبذل والعطاء، فمساعدة الفقراء والمحتاجين وتلبية حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء كانت الأهداف الأولى للمؤسسة من خلال المساعدات الطارئة التي قدمتها داخل الدولة وخارجها ثم انطلقت المؤسسة الى ميدان آخر لا يقل أهمية وهو الميدان التنموي، حيث ركزت في استراتيجيتها على تنمية المجتمعات الفقيرة وتعزيز قدرتها على مواجهة ظروفها الصعبة من خلال مبادراتها الإنسانية المتنوعة وفق معايير عالمية.

إنجازات

حققت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إنجازات فريدة ومتميزة داخل الإمارات وخارجها، من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج وأنشطة مبتكرة منذ تأسيسها، تتسم جميعها بالفاعلية والإنتاجية، وعكست المؤسسة ثقة كبيرة وشفافية عالية لدى المجتمع المحلي ولدى المنظمات الإنسانية العالمية، من خلال إيمانها بالتنمية المستدامة، ودعم المشاريع الإنسانية التي تُعنى بالتنمية البشرية والتعليمية والصحية في العديد من دول العالم.