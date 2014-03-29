المزينة يوجّه بنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي

وجّه اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الإدارة العامة للمالية، بعمل مقارنات مرجعية من أجل التحسين المستمر ومؤشرات للأداء والعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والترشيد وتقليل التكلفة، خاصة في الأشياء التي تكون طويلة الأمد، بما يتلاءم مع منهجية القيادة الرامية إلى تخفيض التكاليف في المجالات المختلفة في ظل استغلال الإمكانات الاستغلال الأمثل، لتسخيرها بما يعود بالنفع على القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الشركاء في المجتمع، والتحفيز المتميزين، والسعي دائماً إلى تبسيط الإجراءات وتطويرها، عبر مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى الملاحظات والشكاوى من طالبي الخدمة من الموردين والمتعاملين.

وأكد أهمية الإدارة العامة للمالية، التي تعد الذراع المالية للقيادة العامة لشرطة دبي، مهمتها مرتبطة بإدارة الإيرادات وتنميتها والتخطيط المالي والاستثمار، عبر حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المالي والإداري، من خلال تطبيق مفاهيم الجودة على مستوى الجمهور الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتصف بالكفاءة والمرونة، وتميزت بالسرعة والدقة، باستخدام أحدث وسائل التقنية في العمل، ملتزمة بتحقيق رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تفوق توقعاتهم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المزينة، الإدارة العامة للمالية، ضمن البرنامج السنوي لتفتيش الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، بحضور العقيد عبد الله ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة بالنيابة، والعقيد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد حميد السويدي مدير إدارة التخطيط المالي والاستثمار..

والعقيد نعيم الخطيب مدير إدارة الإيرادات والصندوق، والمقدم خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم محمد سالم سويدان مدير إدارة مبنى القيادة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والنقيب ماجد البردان رئيس قسم التقييم المؤسسي، والنقيب عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

واستهل سعادة القائد العام جولته بتفتيش حرس الشرف والطابور العام والنقليات، وتفقد الإدارات الفرعية، وعقد اجتماعاً مع مديريها، تم خلاله استعراض أهم إنجازات الإدارة العامة في الفترة الماضية، وما حققته من نجاح في تنمية الإيرادات وترشيد في النفقات، دون أي تأثير في برامجها وجودة خدماتها، واطلع على الدراسات التي قامت بها الإدارة في مجال تنمية الإيرادات، موجهاً سعادته بوضع آلية ملموسة للتدقيق على المدفوعات وزيادة الإيرادات. وحث اللواء خميس المزينة جميع العاملين في الإدارة العامة للمالية على السعي دوماً من أجل تطوير مستوى الأداء، وتبسيط الإجراءات والبرامج.