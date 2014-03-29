الدولة تلتزم بمشاركة فاعلة لحماية البيئة واستدامتها

جدد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، التزام دولة الإمارات بالمشاركة الفاعلة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، الذي أكدته رؤية الإمارات 2021.

وقال معاليه في بيان له بمناسبة "ساعة الأرض" التي تحتفل بها الدولة مع باقي دول العالم اليوم: "إن المشاركة الواسعة بهذه المناسبة في دولة الإمارات تؤكد التزام المجتمع، أفراداً ومؤسسات، بالمشاركة في الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي وإرساء معايير الاستدامة، وذلك من خلال تعميم أنماط الاستهلاك الرشيدة للموارد البيئية، وفي مقدمها موارد الطاقة".

وأضاف معاليه "أن دولة الإمارات بذلت، وما زالت تبذل جهوداً مكثفة في الحد من أنماط الاستهلاك غير الرشيدة للموارد، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الأنماط، ومن خلال تبني وتوظيف الخيارات التقنية وتعزيز الخيارات الفردية"..

مشيراً في هذا السياق إلى تبني مجموعة هامة من المبادرات والنظم ذات الصلة بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، كان له أثر مهم في انخفاض معدل انبعاثات الفرد السنوي من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في دولة الإمارات بحوالي النصف، خلال الفترة ما بين 2000 و2012، وفقاً لما أكده تقرير جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي أعلنت نتائجه قبل أسابيع قليلة.

ونوه معالي الوزير، بشكل خاص، بالنظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة الداخلية الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، والمنتظر البدء بتطبيقه في شهر يوليو القادم، حيث سيكون لهذا النظام العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، إذ تُقدر قيمة الوفر السنوي الناجمة عن استبدال منتجات الإضاءة منخفضة الكفاءة، بمنتجات إضاءة ذات جودة عالية وموفرة للطاقة، بأكثر من 660 مليون درهم سنوياً.

البيئة وكهرباء الشارقة تحتفلان

من جهة أخرى، تحتفل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة مساء اليوم، في واجهة المجاز المائية بساعة الأرض، تحت شعار (اختر الطريقة المستنيرة.. بادر بالتغيير) لمشاركة العالم في هذه المبادرة للحفاظ على كوكب الأرض من المخاطر التي يسببها الاحتباس الحراري الناتج عن زيادة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية.

ويشارك في الحدث العالمي كل من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (مراكز الفتيات وإدارة التثقيف الصحي) ومجلس الشارقة الرياضي ومجلس الشارقة للتعليم وبلدية مدينة الشارقة وفندق كوبثرون ميلينيوم وفندق هوليدي إن وحملة القلب الكبير ومتطوعين.

وتدعو هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، جميع المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة لمشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي، للحد من مخاطر التغيرات المناخية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يؤثر سلباً في البيئة، مشيرةً إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات البيئية في تلك المبادرة العالمية، حيث ستبدأ الاحتفالية في تمام الساعة 7:00 مساء،..

والتي تتضمن العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل معرض توعوي وعروض مهرجين وفقرات تعليمية ترفيهية لمؤسسة العلوم المرحة ومسابقات للجمهور وورش عمل بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وسيتم أيضاً توزيع هدايا على الجمهور، وتشكيل شعار ساعة الأرض بالشموع، بالإضافة إلى مرافقة شخصية الغافة للفعاليات.

وأوضحت السويدي أن الهدف من تنظيم مثل هذه الاحتفالية، هو حماية البيئة من جميع المخاطر التي تهددها، وزيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، وإظهار الحلول لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، عن طريق تفعيل المشاركة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وتعميم مبدأ الاستدامة بين مختلف القطاعات المجتمعية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم راشد ديماس مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أنه من المستهدف زيادة كميات الطاقة الموفرة خلال ساعة الأرض، لتصل إلى أكثر من 180 ميغاوات، بنسبة تزيد على 25 %، مقارنة بالعام الماضي، حيث تم توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية خلال احتفالات ساعة الأرض، بلغت حوالي 145 ميغاوات، وخفض 87 طناً من الانبعاثات الكربونية، وتطمح الهيئة خلال العام الحالي من خلال حملة التوعية التي نظمتها بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلى التوسع في استقطاب أكبر عدد من سكان الشارقة والجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في احتفالات ساعة الأرض.

متاحف الشارقة تنضم إلى 7000 مدينة

وعلى صعيد متصل يشارك مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري في فعالية ساعة الأرض العالمية، وتنضم الشارقة بهذه الفعالية إلى أكثر من 7000 مدينة في أرجاء العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لتوفير الطاقة.

وتشارك إدارة متاحف الشارقة من خلال مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «لأننا نهتم »، حيث ستطفئ الأنوار لمدة ساعة كاملة اعتباراً من الساعة 8.30 مساءً يوم السبت 29 مارس.

كما سيتم تنظيم عدد من المسابقات في الباحة الخارجية لمتحف الشارقة البحري ومربى الشارقة للأحياء المائية، يشارك فيها الأطفال وذووهم معاً، وسيحصل الفائزون على جوائز خاصة ستوزع عليهم في حفل مميز.

وقالت منال عطايا، مدير عام إدارة متاحف الشارقة: "إننا في إدارة متاحف الشارقة فخورون بالمشاركة للسنة الخامسة على التوالي في فعالية ساعة الأرض. حيث إن المشاركة في هذه الفعالية العالمية الكبرى هو جزء أساسي من برنامج المسؤولية المجتمعية لدينا، وهو مؤشر حقيقي على التزامنا بنشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل انبعاثات الكربون، بما يعود بالمنفعة على الكوكب بأسره."

مشاركة

تشارك النيابة العامة في دبي، للمرة السابعة على التوالي، في فعاليات "ساعة الأرض"، بهدف تعزيز دورها محلياً وعالمياً، من خلال هذه الفعالية التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، برعاية الصندوق العالمي لصون الطبيعة.

ووجهت القيادة العليا في النيابة العامة بضرورة تفعيل هذه المبادرة اليوم السبت في مختلف النيابات والإدارات في المبنى الرئيس لها، بالإضافة إلى مقر نيابة السير والمرور في الطوار ونيابة الجنسية والإقامة في العوير لمدة ساعة كاملة من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لمدينة دبي.