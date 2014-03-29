أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. وزير الشباب يكرم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة المصرية

Google+ Print
اليوم.. وزير الشباب يكرم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة المصرية اليوم.. وزير الشباب يكرم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة المصرية

يشارك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فى احتفالية الجمعية المصرية للثقافة الرياضية، لتكريم الأم المثالية الرياضية، اليوم السبت، تحت شعار " أمنا"، باستاد القاهرة الدولى.

ويحضر الحفل نوال المتوكل، البطلة الأوليمبية، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، وأمهات أبطال الرياضة المصرية لتكريمهن، ويبدأ الحفل بعرض رياضي تقدمه كلية التربية الرياضية بنات، بجامعة الزقازيق، ويليه تكريم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة.

ومن المقرر، تكريم الأبطال الأوليمبيين بداية من محمد رشوان، وكرم جابر، ومحمد على رضا، وعلاء أبو القاسم، ومحمد الباز، وأحمد إسماعيل، وتامر صلاح، وهشام مصباح، وأحمد حسن، عميد لاعبى العالم، ووالدة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، ووالدة نجم الأهلى الراحل محمد عبد الوهاب.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك