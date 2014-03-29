اليوم.. وزير الشباب يكرم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة المصرية

يشارك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فى احتفالية الجمعية المصرية للثقافة الرياضية، لتكريم الأم المثالية الرياضية، اليوم السبت، تحت شعار "مصر أمنا"، باستاد القاهرة الدولى.

ويحضر الحفل نوال المتوكل، البطلة الأوليمبية، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، وأمهات أبطال الرياضة المصرية لتكريمهن، ويبدأ الحفل بعرض رياضي تقدمه كلية التربية الرياضية بنات، بجامعة الزقازيق، ويليه تكريم الأمهات المثاليات لأبطال الرياضة.

ومن المقرر، تكريم الأبطال الأوليمبيين بداية من محمد رشوان، وكرم جابر، ومحمد على رضا، وعلاء أبو القاسم، ومحمد الباز، وأحمد إسماعيل، وتامر صلاح، وهشام مصباح، وأحمد حسن، عميد لاعبى العالم، ووالدة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، ووالدة نجم الأهلى الراحل محمد عبد الوهاب.