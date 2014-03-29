إخوان البحيرة يهددون جمال أبو الفضل صحفى "اليوم السابع" بالاغتيال

اتهم، مساء أمس الجمعة، الزميل جمال أبو الفضل الصحفى بـ"اليوم السابع" جماعة الإخوان الإرهابية بتهديده بالقتل والتشهير بسمعته، جراء قيامه بنشر أعمال العنف التى تقوم بها الجماعة فى الشارع.

وأكد أبو الفضل، خلال تحريره محضرًا رسميًا بقسم شرطة دمنهور حمل رقم 5086 لسنة 2014، أن عناصر الإخوان نشرت أمس صورته على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة صفحة "عفاريت دمنهور"، مُدَوَّن عليها باللغة الإنجليزية "مطلوب حيًا أو ميتًا".

كما نشرت معلومات تفصيلية متعلقة بعنوان منزله وعدد أبنائه ونوع سيارته؛ فى محاولة للنيل منه ومن أفراد أسرته.

وعلى إثر ذلك وجّه اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لسرعة التحرى عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد الزميل أن هذه الواقعة تعكس حقيقة محاولة الجماعة لفرض رؤيتها بالقوة، مشيراً إلى وجود مخطط إخوانى لإرهاب جميع الإعلاميين المناوئين لأفكار تلك الجماعة.