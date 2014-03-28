سداسية ' بائسة ' للهلال في شباك النهضة

تمكن الهلال من تحقيق فوز كبير على ضيفه النهضة بسداسية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين إلا أن فرحة الفوز لم تكتمل بعد حسم النصر للبطولة.

وكان النصر يحتاج لنقطة وحيدة في مباراتيه المتبقيتين قبل أن ينجح في اقتناص نقطة من الشباب اليوم الجمعة ليفوز رسميا بالدوري.

وإنتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين عن طريق ياسر القحطاني وناصر الشمراني في الدقيقتين 9و14، قبل أن يضيف عبد العزيز الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 52.

واستطاع ناصر الشمراني أن يسجل 3 أهداف في الدقائق 57 و64 و88 ليرفع رصيده في المباراة إلى 4 أهداف "سوبر هاتريك".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 60 نقطة احتل بهم المركز الثاني والمؤهل لدوري أبطال آسيا فيما هبط النهضة رسميا لدوري الدرجة الثانية.