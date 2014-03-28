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النيابة تنتدب طبيب من «زينهم» لتشريح جثة شهيدة الصحافة «ميادة أشرف»

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النيابة تنتدب طبيب من «زينهم» لتشريح جثة شهيدة الصحافة «ميادة أشرف» النيابة تنتدب طبيب من «زينهم» لتشريح جثة شهيدة الصحافة «ميادة أشرف»

ميادة أشرف

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار حسن داود، انتداب طبيب من مشرحة زينهم لتشريح جثه الصحفية ميادة أشرف بمستشفى هليويوبلس بمصر الجديدة، ونقل جثة مارى سامح، وشاب مجهول الهوية للمشرحة، لتشريح الضحيتين الذين قتلوا فى أحداث عين شمس التى دارت بين الإخوان وقوات الأمن .

وتباشر نيابة المرج، التحقيق مع متهم إخوانى تم القبض عليه، وينتقل فريق من النيابة إلى المشرحة لمناظرة جثتى سيدة مسيحية،  وشاب مجهول الهوية لقى مصرعهما باشتباكات عين شمس، وجارى تكثيف التحريات والأجهزة الأمنية، للقبض على بقية المتهمين المتورطين فى الأحداث.

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