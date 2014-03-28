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أبو حديد: سأتابع الموقف بدقة للوقوف على ملابسات حادث "الحبيبة مكة"

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أبو حديد: سأتابع الموقف بدقة للوقوف على ملابسات حادث "الحبيبة مكة" أبو حديد: سأتابع الموقف بدقة للوقوف على ملابسات حادث "الحبيبة مكة"

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتابع بحرص شديد جدا تطورات حادث مقتل الصيادين المصريين الذين لقوا مصرعهم مساء اليوم، داخل مركب الصيد "الحبيبة مكة" أثناء وجودها فى المياه الدولية بين والسعودية.

وقال أبو حديد إنه سيتابع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وملابسات الحادث بكل دقة، الذى أسفر عن وفاة الصيادين عبده علوش "ريس الركب"، ومصطفى الشوا، وخليل الشامى، ومحمد درويش، وحمادة حوالة، وعبده السويركى، ومن المتوقع وصول المركب إلى ميناء الأتكة بالسويس خلال أربعة أيام.

وأكد أبو حديد أن الصيد جزء أساسى من وزارة الزراعة، وله كل الاهتمام والحرص، نظراً لما له دور مهم فى الاقتصاد القومى.

يذكر أن طاقم مركب الصيد المصرى «الحبيبة مكة»، كان قد أطلق استغاثة، مساء أمس، بقوات حرس الحدود المصرية والسعودية والسودانية لإنقاذ 6 بحارة بين الحياة والموت.

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