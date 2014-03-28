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شادي محمد يعاتب محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

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شادي محمد يعاتب محمود الخطيب في انتخابات الأهلي شادي محمد يعاتب محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

عاتب شادي محمد مدافع الأهلي السابق نائب رئيس النادي وأيقونة القلعة الحمراء محمود الخطيب.

الثنائي التقى وقت عملية انتخابات مجلس إدارة جديد لقيادة النادي الأحمر.

وذهب شادي محمد ناحية الخطيب، وقال له إنه غاضب بسبب عدم دعوته للحفل الخاص باحتفاء النادي بأنه بات صاحب أكثر عدد بطولات قارية في العالم.

وحاول الخطيب تهدئة شادي محمد، لكن الأخير كان غاضبا بسبب عدم دعوته وهو أحد الأشخاص الذين ارتدوا شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة وكان الأكثر تتويجا بالبطولات بين أبناء جيله.

ويتواجد الخطيب في مقر القلعة الحمراء للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية، ولدعم قائمة إبراهيم المعلم الذي ينافس محمود طاهر على رئاسة النادي.

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