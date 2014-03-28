الأحد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل من مطار القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الهند على ضفاف النيل فى أبريل 2014، هذا العام من مطار القاهرة ظهر الأحد القادم، حيث تقدم الفرق الفنية الهندية الشهيرة بالسينما الهندية (بوليود ) استعراضا فنيا فى مطار القاهرة كما تشهد الفترة المقبلة، إقامة عرض رقص وموسيقى ضخم، بعنوان "بوليوود.. قصة حب"، وذلك فى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل، ويشارك فى العرض أكثر من 35 راقصا وراقصة يقدموا أشهر العروض الفنية التى شهدتها السينما الهندية فى السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يشهد وزيرا السياحة والطيران العرض الفنى بمطار القاهرة، من أجل تحفيز وتشجيع الحركة السياحية الوافدة من الهند، حيث تعد الهند سوقا واعدا بالنسبة لمصر، وتمثل تلك العروض الفنية عاملا جاذبا للسائح الهندى الذى يهتم بشكل كبير بالفنون الاستعراضية، خاصة أن وزارة السياحة تبنت حملة ترويجية لجذب مليون سائح هندى بنهاية 2017 .

ومن جانبه، أشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى أهمية السياحة الهندية لمصر، وأن الشراكة المصرية الهندية فى المجال السياحى تتضمن عمل مشاركة شركات السياحة الهندية والمصرية فى المعارض السياحية السنوية والفعاليات وعمل قوافل سياحية فى المدن الكبرى بكلا البلدين، كما تتضمن قيام شركات السياحة ومنظمى الرحلات والفنادق بتقديم حوافز لجذب السائحين من كلا البلدين، فضلا عن تنظيم مهرجانات مصرية هندية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية لكبار الصحفيين ومنظمى الرحلات .