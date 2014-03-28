أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني للاعبي أتليتكو: استيقظوا من الأحلام

Google+ Print
سيميوني للاعبي أتليتكو: استيقظوا من الأحلام سيميوني للاعبي أتليتكو: استيقظوا من الأحلام

مدريد، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتيتكو مدريد اليوم عدم حسم فريقه للقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالرغم من احتلاله الصدارة، مششدا على أهمية "استيقاظ اللاعبين من أحلامهم" والتركيز في المباراة، في إشارة إلى إمكانية استرخاء لاعبيه بعد التصدر.

وأوضح سيميوني في تصريحات صحفية، قائلا: "أدعو اللاعبين للاستيقاظ من الأحلام، فعلينا الاستعداد لمباراة الغد السبت (أمام أثلتيك بلباو)، وعلينا أن نعيش الواقع ونترك الأماني والآمال والأحلام، فنحن نسعى فقط للفوز".

وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو التفكير في الفوز بالمباراة المقبلة، وعدم اللجوء لإجراء الحسابات لمعرفة النقاط اللازمة للفوز بالدوري، لأنه هذا يصيبه بالتوتر على حد قوله.

وأكد مدرب أتلتيكو أن الحديث عن التتويج بالبطولة من الآن ليس صحيحا، خاصة وأن الفوز لا يطبق على أرض الملعب دون مجهود.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف، وثلاثة عن ريال مدريد الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع