سيميوني للاعبي أتليتكو: استيقظوا من الأحلام

مدريد، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتيتكو مدريد اليوم عدم حسم فريقه للقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالرغم من احتلاله الصدارة، مششدا على أهمية "استيقاظ اللاعبين من أحلامهم" والتركيز في المباراة، في إشارة إلى إمكانية استرخاء لاعبيه بعد التصدر.

وأوضح سيميوني في تصريحات صحفية، قائلا: "أدعو اللاعبين للاستيقاظ من الأحلام، فعلينا الاستعداد لمباراة الغد السبت (أمام أثلتيك بلباو)، وعلينا أن نعيش الواقع ونترك الأماني والآمال والأحلام، فنحن نسعى فقط للفوز".

وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو التفكير في الفوز بالمباراة المقبلة، وعدم اللجوء لإجراء الحسابات لمعرفة النقاط اللازمة للفوز بالدوري، لأنه هذا يصيبه بالتوتر على حد قوله.

وأكد مدرب أتلتيكو أن الحديث عن التتويج بالبطولة من الآن ليس صحيحا، خاصة وأن الفوز لا يطبق على أرض الملعب دون مجهود.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف، وثلاثة عن ريال مدريد الثالث.