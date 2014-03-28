مدرب إسبانيول: جمهورنا يستحق فوزا كبيرا على برشلونة

برشلونة، (إفي): أكد المكسيكي خافيير أجيري مدرب إسبانيول أن جماهير فريقه تستحق الاحتفال بفوز كبير على جاره اللدود برشلونة غدا السبت في دربي كتالونيا على ملعب كورنيلا البرات.

وأوضح أجيري في تصريحات صحفية عشية مباراة الجولة 31 من الدوري الإسباني "أسلوبنا يعتمد على الضغط والقتال على الكرة بحماس، مهاجمنا سرجيو جارسيا يصنع الفارق، قدمنا أداءا قويا ومباريات جيدة في الآونة الأخيرة".

وأضاف "نسعى لفرض أسلوبنا على ملعبنا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام برشلونة الذي ينافس على لقب الليجا ودوري أبطال أوروبا، ويعيش أفضل حالاته مؤخرا".

وأشاد أجيري بحارس مرمى فريقه كيكو كاسيا، مشددا على أحقيته في الانضمام لمنتخب إسبانيا لتعويض فيكتور فالديس حارس برشلونة المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل إسبانيول المركز التاسع في الليجا، فيما يحل البرسا وصيفا خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة.