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تنس - ديوكوفيتش يصعد لنصف نهائي ميامي بدون مجهود

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تنس - ديوكوفيتش يصعد لنصف نهائي ميامي بدون مجهود تنس - ديوكوفيتش يصعد لنصف نهائي ميامي بدون مجهود

ميامي (الولايات المتحدة)، (إفي): انسحب الياباني كي نيشيكوري من بطولة ميامي الأمريكية للأساتذة التي حقق فيها العديد من المفاجآت، وذلك قبل ساعتين من خوضه لقاء نصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نيشيكوري في بيان نشره على الشبكات الاجتماعية، الذي تعرض لإصابة عضلية أعلى الفخذ الأيسر: "آسف جدا لإبلاغكم أنني مضطر للانسحاب اليوم. أنا محبط للغاية وأتأسف كثيرا للمشجعين الذين كانوا يرغبون في مشاهدة اللقاء".

بهذا الشكل سيصعد المصنف الثاني عالميا لنهائي البطولة بشكل مباشر حيث سيواجه الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول والتشيكي توماس برديتش.

وأكد اللاعب الياباني المصنف الـ21 عالميا أنه "سيعمل بجد مع فريقه للعودة سريعا للملاعب".

ويعد نيشيكوري ثاني لاعب ينسحب أمام ديوكوفيتش في هذه البطولة، بعد الألماني فلوريان ماير، الذي لم يخض مباراة الدور الثالث للإصابة.

وفي طريقه لنصف النهائي أطاح نيشيكوري في ثمن النهائي بالإسباني المصنف الرابع دافيد فيرير، وفي ربع النهائي بالسويسري المصنف الخامس روجيه فيدرير.

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