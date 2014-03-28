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بالفيديو .. وزيرة الإعلام توقف برنامج “أحمد موسى” على راديو مصر

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بالفيديو .. وزيرة الإعلام توقف برنامج “أحمد موسى” على راديو مصر بالفيديو .. وزيرة الإعلام توقف برنامج “أحمد موسى” على راديو مصر

درية-شرف-الدين

قررت وزيرة الإعلام درية شرف الدين، وقف برنامج  ”أم الدنيا” والذي يقدمه أحمد موسى ويذاع على راديو ، وذلك عقب يومين من انتقاد أحمد موسى لتقرير أذاعه التليفزيون المصري حول “نضال” حمدين صباحي، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن البرنامج الذي يقدمه موسى على ردايو مصر يذاع من يومي الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصرا إلى 4 عصرا، وكانت تنتجه شركة إعلانات خاصة.

وقال موسى أنه يدرس حاليا عرضا تقدمت به إحدى الإذاعات لنقل البرنامج ، ويكون خارج سيطرة الإعلام الحكومي.

وكان  أحمد موسى، قد هاجم في حلقته التي تذاع على قناة “صدى البلد” الأربعاء الماضي، التليفزيون المصري بسبب إذاعته لتقرير عن تاريخ نضال حمدين صباحي عقب إعلان ترشح المشير عبد الفتاح للرئاسة بدقائق.

واتهم موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، التلفزيون بأن الإخوان يسيطرون عليه، قائلا :”التليفزيون شكلة بيشتغل في بلد تانية .. يا فضيحة التليفزيون المصري وأخونته ففضائح التليفزيون لا تنقطع.. أين الحديث عن الشخص الذي أعلن ترشحه؟!”.

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