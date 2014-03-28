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غداً …يسري الهواري علي مسرح روابط بوسط البلد

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غداً …يسري الهواري علي مسرح روابط بوسط البلد غداً …يسري الهواري علي مسرح روابط بوسط البلد

يسري الهواري

تعقد الفنانة الشابة يسرا الهواري ، حفلاً غنائيلاً في تمام الثامنة والنصف مساء ، غداً السبت بقاعة مسرح روابط وذلك في  منطقة وسط البلد.

كانت يسرا الهواري قد اشتركت في فيلم فتاة المصنع ـ الموجود حالياً بدور العرض ـ بعزف وغناء الأغنية الرسمية للفيلم “ببتسم”.

يُشار إلي أن يُسرا الهواري ،عازفة الأكورديون وملحنة ومُغنية مصرية ، بدأت مشوارها الفني بانضمامها لفرقة الطمي المسرحية كممثلة ومغنية ، وذلك في 2006. عملت “الهواري” في نشروع كورال من 2012 ، قدمت خلالها أولي حفلاتها الغنائية علي مسرح روابط في مارس 2012.

من أشهر أعمالها الفنية أغنية “السور” ، التي جسدت فيها السخرية من الأسوار والجدران الخرسانية خلال عهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي.

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