الداخلية : ضبط 79 “إخواني” ومقتل 5 وإصابة 11 فى اشتباكات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن ضبط 79 من المنتمين لجماعة الإخوان بحوزتهم زجاجات مولوتوف وألعاب نارية، ومقتل 5 وإصابة 11 آخرين فى اشتباكات اليوم بالمحافظات .

وأضافت الداخلية في بيانها، أن المتابعات الأمنية ، رصدت هدوءًا وإستقرارًا بالشارع المصري بمختلف المحافظات باستثناء مسيرات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان بعدد من المحافظات تعاملت معها قوات الشرطة منذ بداية تحركاتها وتمكنت من تفريق المشاركين فيها وضبط 79 منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ بمحافظات (الإسكندرية – الجيزة – أسيوط – الغربية – المنيا ) .

وأوضحت الداخلية فى بيانها أن المتابعات رصدت تجمع لعناصر التنظيم الإرهابى بمنطقة عين شمس قاموا خلاله بقطع الطريق وإطلاق النيران بصورة عشوائية والإشتباك مع الأهالى الرافضين لممارساتهم ، وقاموا بأعمال شغب وإضرام النيران بأحد المحال التجارية وعدد من السيارات الخاصة، نجم عنها وفاة 5 من بينهم سيدتان إحدهما الصحفية ميادة أشرف بموقع الدستور وإصابة 11 بطلقات خرطوش ونارية..تمكنت قوات الشرطة من ضبط عشرة من المشاركين فى تلك الأحداث والسيطرة على الموقف .. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها فى ملاحقة عناصر تم تحديدها متورطة فى تلك الأحداث .

وأشارت إلى أنها قد وجهت عدة ضربات استباقية منذ فجر اليوم لإجهاض تحركات الإخوان، حيث تمكنت من ضبط طالب جامعى – وفنى كهرباء بمدينة السادات بالمنوفية بحيازتهما ( 2 فرد خرطوش – 24 طلقة من ذات العيار – 2 قنبلة دخان – 5 أكياس بها مادة كاوية ” ماء نار”- 5 قنابل صوت – 56 زجاجة مولوتوف –وكميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية والطلقات النارية والكاشفة – كيسة كمبيوتر – كمية من إسطوانات الكمبيوتر وأوراق وملصقات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية ) بمسكنيهما ،إعترفا بحيازتهما للإستخدامها فى أعمال العنف ضد منشآت الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إحباط محاولة إحراق برج تقوية خاص بإحدى شبكات المحمول وتمكنت من ضبط 3 من عناصر التنظيم الإرهابى وبحوزتهم كميات من المواد البترولية بينما فر شركائهم هاربين وتم تحديدهم وجارى العمل على ضبطهم .

وتم نشر الأقوال والدوريات الأمنية بالشوارع والميادين بجميع المحافظات للتعامل الفورى مع ما يستجد من أحداث .. وجارى المتابعة