"شكسبير" في مخيم الزّعتري!؟

بدأ يوم الخميس العرض الأوّل لمسرحيّة "شكسبير" التّي يخرجها الفنّان والمخرج السّوري نوّار بلبل، فيما يقوم بالأدوار والبطولة مجموعة من الأطفال السوريّين اللاجئين في مخيّم الزّعتري على الحدود السّوريّة الأردنيّة.

المخرج نوّار بلبل كتب على صفحته الشّخصيّة على موقع "فيس بوك"، "شكسبير في الزعتري..عرض متواضع.. إهداء إلى المعتقلين والشّهداء تحت التّعذيب".

العرض الذي يجمع "الملك لير" بـ"هاملت" بعيد كلّ البعد عن السّياسة والثّورة، فهو عرض لإعادة إنتاج الضحك والفرح عند الأطفال، ليعبّروا من خلاله عمّا بدواخلهم، في محاولة من الفريق لإعادة إنتاج الإنسان الذي دمّرته الحرب.

ويشارك في المسرحيّة التّي تتألّف من ستّة مشاهد، نحو 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً، أغلبهم من درعا وريف دمشق، أما السّيوف والصّولجانات والتيّجان التّي استخدمت للتمثيل، فلقد تمّت صناعتها من مخلّفات مخيم الزعتري.

وكان بلبل قد بدأ منذ نحو ثلاثة أشهر بتدريب الأطفال على تقديم هذا العمل المسرحي، علّه ينسيهم أحزان بلدهم الذي تمزّقه الحرب.

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