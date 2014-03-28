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الوطنية لحقوق الإنسان تتهم «الفرقة 95 إخوان» بقتل ميادة أشرف

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الوطنية لحقوق الإنسان تتهم «الفرقة 95 إخوان» بقتل ميادة أشرف الوطنية لحقوق الإنسان تتهم «الفرقة 95 إخوان» بقتل ميادة أشرف

اتهم الدكتور محمد عبد النعيم ، رئيس المنظمة المتحدة الوطنيه لحقوق الانسان، “الفرقة 95 إخوان” التابعة للجماعة الإرهابية بقتل الشهيدة ميادة أشرف التى استشهدت ظهر اليوم خلال تأدية واجبها الصحفي بتغطية مسيرات جماعة الإخوان .

وأضاف نعيم ،أن جماعة الإخوان لديها فرق إرهابية متخصصة مثل الفرقه 95 اخوان مسؤله عن عمليات الأغتيالات للمعارضين لهم مثل شهيد الأمن الوطنى العقيد ” مبروك” وشهيدة اليوم التى طالما كانت معارضه لهم، وأشار الى أن تلك الفرق المتخصصه لديها ملفات بالمعلومات الخاصة بكل معارض بهدف التصفية فى الوقت المناسب وبطريقه يراها الجميع أن قتلها من جانب قوات الشرطه ،وأكد أن تصفيتها جاءت من داخل المسيره وأنة سوف يتضح ذلك خلال الأيام المقبله عبر تقارير الطب الشرعى .

وعلق «نعيم»،  قائلاً “يجب علينا تذكر جيداً ان الشهيدة ” ميادة أشرف ” كانت قد تعرضت في وقت سابق للعديد من الاعتداءات من قبل المتظاهرين من جماعة الإخوان و كان آخرها في 10 نوفمبر 2014م حيث قام طلاب الاخوان بجامعة الأزهر باحتجازها و تعدوا عليها بالضرب واخذوا منها بيانتها كامله عن طريق بطاقة الرقم القومى الخاصه بها ” .

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