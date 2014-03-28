مدرب نيجيريا قلق من عدم مشاركة «ميكيل» و«موسيس» مع تشيلسي وليفربول

أعرب ستيفان كيشي المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم عن قلقه إزاء المستوى الذى ظهر به مؤخرًا كل من فيكتور أوبي ميكيل وفيكتور موسيس اللذين يفتقدان لياقة المباريات ولا يلعبان بانتظام مع فريقيهما.

يذكر أن ميكيل لم يعد الاختيار الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي منذ انضمام نيمانيا ماتيتش بينما لم يتمكن موسيس من إقناع بريندن رودجرز في ليفربول ليكون أساسيًا على حساب رحيم ستيرلنج.

وقال كيشي في تصريحات صحفية “من سوء الحظ أن اللاعبين لا يشاركان في نادييهما بانتظام ولكنهما مع ذلك لاعبين جيدين”.

وأضاف “أنهما ليسا صغيرين في حاجة لأعلمهما كرة القدم لكنها الكيمياء التي أريدها في الفريق من خلال تعزيز الوحدة والتفاهم، أود أن يشاركا في المباريات بانتظام ولكن لسوء الحظ ليس بمقدوري أن أتحكم في ذلك”.

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