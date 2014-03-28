غدًا.. سلسلة بشرية لدعم حمدين صباحي بقنا

أعلنت حملة حمدين صباحي، المرشح الرئاسى المحتمل، عن تنظيم سلسلة بشرية مساء غداً بميدان الساعة بمدينة قنا للتعريف بالمرشح ومشوارة النضالي والسياسي.

> وأشار ناصر الصغير، المتحدث الإعلامي للحملة بقنا ،أن الحملة قامت بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم السلسلة البشرية بمدينة قنا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية مؤكد أن السلسلة ستستمر لمدة ساعتين .

وأضاف الصغير، أنه سيتم توزيع عدد من المنشورات والبوسترات الخاصة بالمرشح على المواطنين والمشاركين فى فاعليات السلسة ،مشيرا أن السلسلة لن تكون الأخيرة فمن المنتظر تنظيم عدة سلاسل مماثلة بمختلف مراكز المحافظة .