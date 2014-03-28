اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ينعي مقتل “ميادة أشرف”

نعى اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، خلال بيان أصدرة اليوم ،شهيدة الصحافة ميادة أشرف ، المحررة بجريدة الدستور، والتي لقيت مصرعها، اليوم، برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاشتباكات عين شمس .

وجاء نص البيان كالأتى “ يتقدم الاتحاد بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة الى ذويها، سائلين الله العليّ القدير ان يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنها الفردوس الاعلي وأن يلهم ذويها الصبر والسلون ويطالب الاتحاد بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل الفقيدة وانتداب قاضٍ خاص للتحقيق في الواقعة، وضرورة معاقبة القاتل وتطبيق القانون عليه ” .

وواصل البيان “كما يطالب الاتحاد نقابة الصحفيين بوضع الضوابط القانونية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين وعدم التنصل من المسئولية عند حدوث مكروه لهم، مع وضع جدول زمني للتعيينات داخل المؤسسات الصحفية” .